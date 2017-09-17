ألمانيا : ضبط لاجئ سوري يقود سيارة بـ ” شهادة سورية مزورة ” في براندنبورغ

احتجزت الشرطة الألمانية شهادة سورية مزورة لقيادة السيارات، كان يستخدمها لاجئ سوري.

وقالت شرطة براندنبورغ على موقعها الرسمي، الخميس الماضي (14/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن دورية شرطة أوقفت سيارة بي إم دبليو، كانت في طريقها على الأوتستراد الدولي 24.

وسائق السيارة سوري، يبلغ من العمر 43 عاماً، ولا يحمل شهادة قيادة رسمية، وعندما أظهر شهادة قيادته السورية، بالإضافة للترجمة الخاصة بها، تبين أنها مزورة.

وقالت الشرطة إن السوري كان بحاجة إلى شهادة ألمانية نظراً لتجاوز إقامته في ألمانيا ستة أشهر، وتم احتجاز الشهادة المزورة والترجمة، وتم قطع رحلة السوري.