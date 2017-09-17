ألمانيا : كاميرات المراقبة ترصد سوري شارك في سرقة مطعم و الشرطة تطلق سراحه بعد التحقيق معه

قال موقع ألماني إنه في صباح الأربعاء الماضي حصلت سرقة لمطعم بمدينة كيل، شمالي ألمانيا، شارك فيها شاب سوري.

وأضاف موقع “برسه بورتال”، الخميس الماضي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن كاميرا الفيديو في المطعم سجلت سطو شخصين في الساعة السادسة صباحاً، حيث كان اللصان يحملان كمية صغيرة من النقود، وكمبيوتر محمول، وحوالي 20 زجاجة من المشروبات الروحية.

وأفاد صاحب المطعم للشرطة أثناء مشاهدته للفيديو، بأنه تعرف على أحد الجناة، لكنه لا يعرف اسمه، وبعد ساعات مر الجاني من شارع إلتشتراسه، وشاهده مالك المطعم وأبلغ الشرطة بذلك.

وخلال التحقيق معه، تبين أن الشاب هو من أصل سوري، ويبلغ من العمر 36 عاماً، فيما أطلقت الشرطة سراحه، وواصلت بحثها عن المشتبه به الثاني.