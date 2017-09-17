ألمانيا : كاميرات مراقبة تضبط سورياً شارك مجهولاً بسرقة مطعم .. و الشرطة تطلق سراحه بعد التحقيق معه

قالت وسائل إعلام ألمانية، إنه في صباح يوم الأربعاء الماضي (13/9) حصلت سرقة لمطعم بمدينة كيل، شمالي ألمانيا، شارك فيها رجل سوري.

وأضاف موقع “برسه بورتال”، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن كاميرا الفيديو في المطعم سجلت سطو شخصين في الساعة السادسة صباحاً، حيث كان اللصان يحملان كمية صغيرة من النقود، وكمبيوتراً محمول، وحوالي 20 زجاجة من المشروبات الكحولية.

وأفاد صاحب المطعم للشرطة أثناء مشاهدته للفيديو، بأنه تعرف على أحد الجناة، لكنه لا يعرف اسمه، وبعد ساعات مر الجاني من شارع إلتشتراسه، وشاهده مالك المطعم وأبلغ الشرطة بذلك.

وخلال التحقيق معه، تبين أن أصل سوري، ويبلغ من العمر 36 عاماً، فيما أطلقت الشرطة سراحه، وواصلت بحثها عن المشتبه به الثاني.