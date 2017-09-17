ألمانيا : مغربيان يتعرضان لاعتداء بالسلاح الأبيض داخل مسجد

تعرض مواطنان مغربيان أول أمس الخميس، لاعتداء بالسلاح الأبيض بمسجد بفرانكفورت الألمانية، على يد شخص مجهول الهوية، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية بالمدينة.

ولم تقدم الشرطة أية تفاصيل عن ملابسات الحادث، في انتظار استكمال التحريات.

وأوضحت مصادر من القنصلية المغربية بالمدينة بحسب صحيفة الصباح المغربية ، أن المصابين المغربيين، وهما من أعضاء المكتب المسير للمسجد، غادرا المستشفى في حينه بعد تلقيهما للإسعافات الضرورية.

وقد قامت القنصلية العامة بمجرد علمها بالحادث، بالإجراءات الفورية اللازمة للإستفسار عما جرى والاطمئنان عن الضحيتين.

وانتقلت مصالح القنصلية الجمعة، إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من التواصل مع رئيس الجمعية المسيرة للمسجد والذي أكد أن الحالة الصحية للمصابين لا تدعو الى القلق.