أمريكي ربح 100 دولار باليانصيب فاشترى بطاقة أخرى منحته نصف مليون

يقولون إن الحظ لا يأتي سوى مرة واحدة، لكن رجلاً أمريكياً أثبت عكس هذه المقولة، عندما تمكن من ربح جائزة في اليانصيب مرتين متتاليتين، كانت الأولى سبيلاً للفوز في الثانية.

وكان غريغوري دين قد اشترى بطاقة يانصيب، خوّلته بأن يربح 100 دولار، فما كان منه إلا أن استخدم جزءاً من هذه الجائزة المتواضعة، لشراء بطاقة أخرى، على أمل الظفر بجائزة أكبر.

وبالفعل، كان للسيد دين ما أراد، حيث استطاع أن يربح مبلغ 500 ألف دولار كجائزة في اليانصيب، عن البطاقة التي اشتراها من أموال الجائزة الأولى، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن موقع يو بي أي الإخباري.

ويقول دين إنه خدش التذكرة، وسلمها إلى البائع، للتأكد من فوزه بالجائزة، مضيفاً أن البائع بدأ يقفز احتفالاً بالجائزة، وراح يقفز معه، غير مصدق أن العشرة دولارات التي خصصها من قيمة الجائزة الأولى، منحته نصف مليون دولار.

وقالت إدارة اليانصيب في ولاية فرجينيا إن دين هو ثالث شخص يحصل على الجائزة الكبرى في هذا السحب، وتم منح المتجر مكافأة مقدارها 10 آلاف دولار، لبيعه البطاقة الفائزة بالجائزة.