أنقرة تستدعي سفير ألمانيا احتجاجاً على تظاهرة للأكراد

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها استدعت السبت سفير ألمانيا، احتجاجاً على تظاهرة جرت في اليوم نفسه في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا ونظمها، بحسب أنقرة، ناشطون مؤيدون للقضية الكردية مقربون من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا كما الاتحاد الاوروبي منظمة إرهابية.

وقالت الوزارة في بيان “ندين السماح بتنظيم فعالية من جانب فروع منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية في ألمانيا وترويجهم للإرهاب في كولونيا”.

وأضاف البيان “عبرنا لسفير ألمانيا لدى أنقرة عن رد فعلنا بشكل حازم”.

وانتقدت الوزارة السلطات الألمانية لأنها سمحت بأن ترفع خلال التظاهرة صور لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا عبد الله أوغلان، وأن تتلى على مسامع المتظاهرين رسائل منه.

وعبرت الخارجية التركية في بيانها عن استنكارها “لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها ألمانيا في الحرب العالمية ضد الإرهاب”.

وناشدت الوزارة التركية الحكومة الألمانية انتهاج “نهج مبدئي ضد كل أشكال الإرهاب”.

وتدهورت العلاقات بين أنقرة وبرلين في شكل كبير منذ محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو (تموز) 2016.

وتندد برلين بشدة بحملة التطهير التي اعقبت هذه المحاولة في حين تتهمها أنقرة بإيواء انفصاليين أكراد وآخرين تزعم أنهم انقلابيون.(AFP)