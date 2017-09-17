ارتفاع جنوني لأسعار التذاكر المتبقية لحفل النجم عمرو دياب في دبي

قبل أكثر من ثلاثة أشهر على حفل النجم المصري الكبير #عمرو_دياب المقرر في مدينة دبي 29 كانون الأول المقبل، نفدت جميع التذاكر العادية وما تبقى من بطاقات الدخول يصل سعره إلى نحو 10 آلاف درهم إماراتي (2700 دولار ).

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية فقد بيعت جميع تذاكر الحفل الأقل سعرا فئة “غراند ايه” والبالغ ثمنها 195 درهماً (53 دولارا)، وضمن الفئات المتبقية يصل سعر التذكرة الواحدة إلى 10 آلاف درهم إماراتي.

ويبدو أن الارتفاع ناجم عن الإقبال الكبير على حفل الفنان الذي يتقاضى أجراً ضخما مقارنة بباقي الفنانين، حيث يتجاوز حاجز الـ700 ألف دولار للحفلة الواحدة، وهو المبلغ الذي حصل عليه في حفل العام الماضي بدبي، فيما بلغ أجره في عام 2015 أكثر من 500 ألف دولار.

ووصل سعر تذكرة حفل عمرو دياب في دبي برأس السنة إلى نحو 8000 درهم (2179 دولارا) وفقا للمصدر ذاته.