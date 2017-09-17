التعادل يحسم ديربي الدوري الإنجليزي بين تشيلسي و آرسنال

التعادل يحسم ديربي الدوري الإنجليزي بين تشيلسي و آرسنال

خيّم التعادل السلبي على مباراة ديربي لندن التي جمعت تشيلسي بضيفه آرسنال، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، مقابل 7 نقاط لآرسنال في المركز الثاني عشر.

وتعادل تشيلسي للمرة الأولى هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وهزيمة واحدة كما تعادل آرسنال للمرة الأولى مقابل انتصارين وهزيمتين.

وأنهى تشيلسي المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد المدافع البرازيلي ديفيد لويز في الدقيقة 88 لتدخله بعنف مع سياد كولاسينيتش.

واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب على مدار شوطي المباراة ولاحت لكليهما عدة فرص محققة لكن لم يتم استغلالها ليكون التعادل السلبي هو سيد الموقف في النهاية.(DPA)