الجبير : مستعدون لتقديم المساعدات الغذائية و الطبية لقطر إذا احتاجت إليها

أكد ​وزير الخارجية​ السعودي، ​عادل الجبير​ أنه “على قطر التجاوب مع المطالبات التي قدمتها الدول الأربع المتمثلة ببلاده و​الإمارات​ و​البحرين​، إضافة إلى مصر”، لافتاً إلى أن “هذه المطالب تصب في صالح ​الدوحة​”.

وأشار إلى “استعدادهم تقديم مساعدات أياً كان نوعها للدوحة”، لافتاً إلى “أننا مستعدون لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لقطر إذا احتاجت إليها”، مشدداً على أن “الهدف من وراء هذه الإجراءات هو إرسال رسالة قوية للأشقاء في قطر بأن استمرار ​سياسة​ دعم ​التطرف​ و​الإرهاب​ واستمرار سياسة التحريض والتدخل في شؤون الدول الأخرى أمر غير مقبول ويجب إيقافه”.

ولفت إلى “أننا نأمل أن تسود الحكمة والعقل والهدف وراء الإجراءات هو إرسال رسالة قوية لقطر، سبق أن تم توقيع اتفاق الرياض في 2014 بالنسبة لهذا الأمر لكن لم ينفذ بالشكل المطلوب، والآن الإجراءات التي اتخذت لإرسال رسالة قوية للأشقاء في قطر بأنه يجب عليها أن تتجاوب مع هذه المطالبات، التي نعتقد أنها تصب في صالح قطر لأننا كلنا متضررون من التطرف والإرهاب، الذي إذا انتشر سيؤثر سلبيا علينا كلنا بما فيها قطر”.