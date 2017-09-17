الدفاع الروسية تنفي قصف قوات سوريا الديمقراطية

نفى المتحدث باسم ​وزارة الدفاع الروسية​ إيغور كوناشينكوف استهدافها ​قوات سوريا الديمقراطية​ في ضواحي دير الزور شمال سوريا.

وخلال مؤتمر صحفي، اشار الى أنه ليس هناك أي سبب يدعو إلى قصف قوات سوريا الديمقراطية، مشددا على إستحالة حدوث هذا الأمر.

ويأتي هذا بعد اتهامات وجهها البنتاغون لموسكو بأن طائرات روسية قصفت مواقع بشرق نهر الفرات قرب دير الزور رغم علمها بوجود قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن ومستشارين للتحالف بالمنطقة.

يذكر أن قيادة مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية أكدت إصابة 6 من مقاتليها جراء ضربات جوية استهدفت المنطقة الصناعية قرب دير الزور.