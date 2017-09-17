سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأحد 17 \ 9 \ 2017

17 سبتمبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الأحد 17 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18800
الدولار
511
 513
اليورو
609
 613
الليرة التركية 148 150
الدرهم الإماراتي 139 140
الليرة اللبنانية 0.339 0.341
الريال السعودي 136 137
الدينار الأردني 722 726

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رأي واحد على “سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأحد 17 \ 9 \ 2017”

  1. عندما نرى صورة بوتين ام الخميني ام راس جحش على عملتنا كنا نراها مسلية ولكن مع صورة حافظ جونيور تغير الأمر، انتم لا تعرفون انه سيحكم كجده وسيكون الوضع اقس واشد كوننا اظهرنا للعالم وجه السوري الحقيقي.

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