الشرطة الألمانية تحبط تهريب 51 شخصا على متن شاحنة

أعلن متحدث باسم إدارة الشرطة الاتحادية في ألمانيا السبت، عن توقيف شاحنة على أحد الطرق السريعة بالقرب من الحدود البولندية، وعلى متنها 51 شخصا تم تهريبهم إلى داخل الأراضي الألمانية.

وأوضح المتحدث، في رده على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن هؤلاء الأشخاص بينهم 17 طفلا، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الواقعة تتعلق بتهريب لاجئين، كما لم يتضح بعد جنسية هؤلاء الأشخاص.

وأوقفت الشرطة سائق الشاحنة/46 عاما/ الليلة الماضية، وكان متوجها إلى برلين وتم احتجازه بشكل مؤقت للاشتباه في ضلوعه في تهريب بشر.

وحسب المتحدث، فإن هؤلاء الأشخاص تم إيواؤهم وتقديم الرعاية لهم داخل خيمة مقامة على أرض تابعة للشرطة.