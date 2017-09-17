العبادي : سنتدخل عسكريا في كردستان إذا أدى الاستفتاء لعنف

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم السبت، “أنه على استعداد للتدخل عسكريًا في إقليم كردستان شمالي العراق حال أدى الاستفتاء على انفصاله عن بغداد إلى أعمال عنف”.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة “أسوشييتد برس” مع العبادي.

وقال العبادي: “حال تعرض العراقيين للخطر من خلال استخدام القوة خارج إطار القانون، عندها سنتدخل عسكريًا”.

ووصف رئيس الوزراء العراقي الاستفتاء، المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، بـ”التصعيد الخطير”، الذي من شأنه جلب المزيد من العنف إلى البلاد.

والاستفتاء يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، حول رغبتهم بالانفصال عن العراق.

وترفض الحكومة العراقية الفيدرالية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا. كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.