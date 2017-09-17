المرصد السوري : مقتل 34 مدنيا بينهم 15 طفلا في دير الزور

أفاد المرصد السوري، الأحد، بمقتل 34 مدنيا بينهم 15 طفلاً خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء القصف المدفعي والجوي على الريفين الشرقي والغربي لمدينة دير الزور.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن طائرات حربية يعتقد أنها روسية أغارت على منطقتي البوليل وموحسن، خلال الـ 24 ساعة الفائتة، عند ضفاف الفرات الغربية بريف دير الزور الشرقي، متسببة في مقتل ثمانية مواطنين بينهم خمسة أطفال.

وحسب المرصد، قصفت طائرات حربية، يعتقد أنها روسية، منطقة زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي، ما تسبب بمقتل تسعة مواطنين، حيث استهدفت الضربات عبَّارات نهرية وقوارب خلال تنقلها بين ضفتي النهر، بالإضافة لاستهداف ممتلكات مواطنين أخرى.

وطبقا للمرصد، فإنه مع تزايد وتيرة القصف وتصاعد شدته على المدن والبلدات والقرى، تتواصل عمليات النزوح في ريف دير الزور، حيث تقوم عائلات جديدة بترك قراها ومساكنها، نتيجة التصعيد في القصف الجوي والبري، متجهة نحو مناطق بعيدة عن القصف، حيث توجهت كثير من العائلات نحو منطقة الميادين ومناطق أخرى في الريف الشرقي لدير الزور.(DPA)