برشلونة لن يفتح مفاوضات مع ليفربول لضم كوتينيو في الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية ان البرازيلي #فيليب_كوتينيو نجم خط وسط نادي #ليفربول الإنكليزي لن يلعب لصالح نادي #برشلونة الإسباني خلال منافسات الموسم الجاري ، مؤكدة ان مسؤولي النادي الكتالوني لن يجروا أي محادثات مع نظرائهم الإنكليز بشأن اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستفتح في شهر يناير القادم ، مفضلة تأجيل التعاقد معه لغاية الميركاتو الصيفي.

و بررت الصحيفة هذا الموقف بسبب مشاركة المايسترو البرازيلي مع ليفربول في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ضد نادي إشبيلية الإسباني ، و هو ما يعني انه يستحيل عليه خوض غمار المسابقة ذاتها مع فريق اخر ، كما ان الاستقبال الحار التي وجده الدولي البرازيلي في أول مباراة له هذا الموسم مع “الليفر” جعله يتأكد من مكانته في قلعة “الآنفيلد رود” ، ما يحفزه للعمل على إنهاء تجربته مع “الريدز” بأفضل حصيلة ممكنة قبل انتقاله إلى “البارسا”.

وفي موضوع متصل بتعاقدات نادي برشلونة ، فقد أكدت الصحيفة ذاتها بأن إدارة النادي تدرك جيداً أن كوتينيو سيكون في إقليم كتالونيا الموسم المنصرم ، ولن يكون له وجهة أخرى غير قلعة “الكامب نو ” لذلك تريد تركه يركز مع ناديه ليفربول ، في مقابل تركيزها على صفقة لاعب الإرتكاز العاجي جون ميشال سيري نجم نادي نيس الفرنسي ، وفقاً لصحيفة إيلاف، حيث يرغب المدرب إرنستو فالفيردي في الاستفادة من جهوده في بداية النصف الثاني من منافسات الموسم وتحديداً في بطولتي الدوري الإسباني و كأس الملك ، على اعتبار ان لاعب الوسط العاجي مقيد هو الآخر في قائمة فريقه القارية ، وهو ما سيقف عائقاً بخوض غمار دوري أبطال أوروبا مع برشلونة.

ويفضل مسؤولو نادي برشلونة العمل على صفقة لاعب الوسط العاجي بالنظر إلى الصعوبات و العراقيل المتوقع مصادفتها قبل إتمامها ، خاصة ان العديد من الأندية تعمل على التعاقد مع اللاعب ، وهو ما قد يتسبب باللجوء إلى المزايدة عليه لرفع سعر انتقاله ، وهو ما سيساهم في إرهاق الخزينة الكتالونية.