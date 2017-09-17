بينهم 40 طفلاً .. الأمن اللبناني يوقف 123 سورياً لـ ” دخولهم البلاد خلسة “

أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر التابع لقوى الأمن اللبنانية 123 شخصاً بجرم دخول البلاد خلسة، اضافة الى سائقي الفانات التي تقلهم.

وقالت قناة LBC اللبنانية ان الـ 123 شخصا هم من التابعية السورية بينهم 40 طفلاً، كانوا على متن 7 فانات، تم ضبطها.

وسائقو الآليات، 4 منهم من الجنسية السورية و3 لبنانين، من بينهم ا. م. (مواليد عام 1978، سوري)، والذي تبين انه يوجد بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم تهريب اجانب، وفق المصدر ذاته.