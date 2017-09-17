تركيا : استفتاء كردستان أمن قومي وسنتخذ حياله الإجراءات كافة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن الاستفتاء المزمع في شمال العراق قضية أمن قومي.

وأضاف: “لا يساور أحد الشك في أننا سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن”.

وقال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، أمس الجمعة، إن الاستفتاء لن يؤجل رغم طلبات من الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى قلقة من أن تصرف التوترات بين بغداد وأربيل الانتباه عن الحرب على متشددي تنظيم داعش الذين ما زالوا يسيطرون على مناطق في العراق وسوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة، أمس الجمعة، إن قرار البرزاني عدم تأجيل الاستفتاء “خطأ جدًا”.(reuters)