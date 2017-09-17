جريمة مروعة في السعودية : شاب يقتل والدته .. و أشقائه يقتلونه

جريمة مروعة في السعودية : شاب يقتل والدته .. و أشقائه يقتلونه

تباشر الجهات الامنية السعودية في العاصمة الرياض ، بلاغاً عن جريمة قتل مروعة وقعت صباح اليوم الاحد خلف احدى محطات الوقود على طريق رماح .

ووفقا للمعلومات الأولية التي نشرها موقع سبق قدم شاب يتوقع بانه يعاني من مرض نفسي على قتل والدته دهساً بالسيارة ، قبل ان يبلغ اشقائه بجريمته.

وتشير المعلومات الى ان اشقاء القاتل توجهوا للموقع واشتبكوا معه ما تسبب في مقتله .

الجهات الأمنية باشرت الحادث فيما ينتظر كشف تفاصيلها في وقت لاحق.