جريمة مروعة في السعودية : شاب يقتل والدته .. و أشقائه يقتلونه

17 سبتمبر، 2017
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تباشر الجهات الامنية السعودية في العاصمة الرياض ، بلاغاً عن جريمة قتل مروعة وقعت صباح اليوم الاحد خلف احدى محطات الوقود على طريق رماح .

ووفقا للمعلومات الأولية التي نشرها موقع سبق قدم شاب يتوقع بانه يعاني من مرض نفسي على قتل والدته دهساً بالسيارة ، قبل ان يبلغ اشقائه بجريمته.

وتشير المعلومات الى ان اشقاء القاتل توجهوا للموقع واشتبكوا معه ما تسبب في مقتله .

الجهات الأمنية باشرت الحادث فيما ينتظر كشف تفاصيلها في وقت لاحق.

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رأي واحد على “جريمة مروعة في السعودية : شاب يقتل والدته .. و أشقائه يقتلونه”

  1. هاد الشي صار بعد صلاة الصبح ياللي على ما يبدو لم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر .. مدري ليش صار عندي شك بموضوع الصلاة .. ما عم تعمل اي مفعول منيح يازلمة !!!!

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