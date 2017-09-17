جندي يمني يقتل ثلاثة من ” القاعدة ” بعد اعترافهم باغتيال والده

قتل جندي في قوات الحكومة اليمنية المعترف بها ثلاثة من عناصر تنظيم «القاعدة» بعدما أقروا أثناء التحقيق معهم باغتيال والده وهو ضابط برتبة عقيد، وفقا لمصدر أمني ومصادر قبلية.

وقال المصدر الامني في محافظة أبين إن الحادثة وقعت أمس (السبت)، مشيراً الى أن الجندي الشاب قتل العناصر الثلاثة «بشكل مفاجئ ومن دون أن ينال موافقة زملائه المحققين ما أدى الى إثارة غضبهم».

ورغم ذلك، لم يتم توقيف الجندي، بحسب المصدر ذاته.

وأشارت المصادر القبيلة من جهتها، إلى أن والد الجندي قتل في هجوم لـ«القاعدة» في مدينة لودر في محافظة أبين قبل أشهر، مضيفة أن عناصر «القاعدة» الذين قتلهم الجندي انتقاماً لوالده دفنوا أمس.

وكان مقاتلون من «القاعدة» انسحبوا هذا الاسبوع من منطقة الوضيع مسقط الرئيس عبدربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية، خلال عملية تمشيط قامت بها قوات خاصة مدربة من دولة الامارات العربية المتحدة، حسبما ذكر مسؤولون عسكريون الخميس.

وخلال عملية الانسحاب، نفذت قوات «الحزام الامني» المدربة على ايدي القوات الاماراتية مداهمات لعناصر ينتمون الى التنظيم واعتقلت سبعة أفراد والقتلى الثلاث منهم.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول (سبتمبر) من العام نفسه.

وتعتبر واشنطن «قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب» أخطر فروع «القاعدة» في العالم، وتتخوف من تعزيز التنظيم نفوذه مستفيداً من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات له على الأرض الأميركية.(AFP)