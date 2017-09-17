حاول 3 مرات قبل أن يأخذوه على محمل الجد .. ألمانيا : لاجئ سوري يسلم نفسه للشرطة معترفاً بأنه ” إرهابي ” !

حاول 3 مرات قبل أن يأخذوه على محمل الجد .. ألمانيا : لاجئ سوري يسلم نفسه للشرطة معترفاً بأنه ” إرهابي ” !

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن لاجئاً سورياً سلم نفسه قائلاً إنه “إرهابي”.

وبدأت يوم الجمعة الماضي (15/9)، محاكمة اللاجئ السوري في مدينة دريسدن بعد أن أبلغ عن نفسه بأنه “عضو في جبهة النصرة”، بحسب ما ذكر موقع “تاغ 23” الإخباري الألماني.

وأضاف الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، أن “تقرير الخبير في مصداقية المتهم قد شكل صعقة حيث شكك في مصداقية ما قاله الشاب”.

وفي مطلع العام الجاري، سلم ناصر أ. البالغ من العمر 25 عاماً نفسه إلى الشرطة في مدينة كيمنتس وقال لها أنه عضو في جبهة النصرة (المصنفة إرهابية).

وذكر الموقع أنه “على الرغم من أن عضوية المشتبه به في ذلك التنظيم ذات مصداقية، لكن الخبير غويدو شتاينبرغ قال إنه لا توجد أية مؤشرات على ادعاء المتهم حول اختطاف صحافيين غربيين، كان ناصر أراد المشاركة في عملية اختطافهم في سوريا، بحسب ادعائه”.

وقال خبير من مكتب الجريمة الاتحادي إنه لا علم له بهذا الاختطاف من قبل جبهة النصرة.

وختم الموقع بالقول إن ناصر ذهب إلى الشرطة في مدينة كيمنتس ثلاث مرات قبل أن يأخذه المسؤولون على محمل الجد.