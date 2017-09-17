حماس تحل حكومتها و تسلم ادارة قطاع غزة لحكومة الوفاق الفلسطينية

اعلنت حركة (حماس) حل اللجنة الإدارية(الحكومة) في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا.

كما أعلنت الحركة في بيان لها فجر اليوم الأحد، موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

ووفق البيان الذي نشرته وكالة الانباء الأردنية بترا ، فان القرار جاء استجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصا على تحقيق آمال الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية.

وقالت إنها على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011.