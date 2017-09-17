خامنئي يهدد أمريكا بقوة : ستواجهون رد فعل الجمهورية الإسلامية

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي، الأحد، إن إيران سترد بقوة على أي «خطوة خاطئة» من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية، بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن إيران انتهكت «روح» الاتفاق.

ونقل التلفزيون الرسمي في إيران عن خامنئي قوله «الشعب الإيراني يقف بثبات وأي خطوة خاطئة لنظام الهيمنة حيال (الاتفاق النووي) ستواجه رد فعل من الجمهورية الإسلامية».(REUTERS)