رئيس الفلبين يسأل رئيس لجنة حقوق الإنسان : ” هل تشتهي الأطفال ” ؟

فاجأ الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البلاد بسؤاله إن كان يميل لاشتهاء الأطفال، بسبب تركيزه على قضية قتل المراهقين في الحرب التي تشنها الحكومة على تجارة المخدرات.

واقترح رئيس الفلبين أيضًا على نواب البرلمان استخدام الميزانية المقترحة للجنة، والتي تبلغ 678 مليون بيزو، لشراء كاميرات للشرطة إذا كانوا لا يريدون إعادة تمويل اللجنة. وكثيرًا ما اشتبك دوتيرتي مع لجنة حقوق الإنسان بسبب حملته ضد المخدرات بحسب ارم نيوز .

وكانت اللجنة اقترحت ميزانية قدرها 1.72 مليار بيزو للعام المقبل، لكن الحكومة اقترحت 678 مليون بيزو.

واقترح حلفاء دوتيرتي في البرلمان إجراء تصويت لتخصيص ألف بيزو فقط، أي ما يعادل 20 دولارًا في إجراء قال معارضون للحرب على المخدرات إنه انتقام من جهود اللجنة المرتبطة بالتحقيق في مقتل آلاف الأشخاص خلال 15 شهرًا، بينهم مراهقان في أغسطس/ آب.

وقال دوتيرتي في إشارة إلى رئيس اللجنة شيتو جاسكون: “لماذا يشعر هذا الرجل بضيق شديد تجاه قضية الشبان خاصة الصبية منهم؟ هل تشتهي الأطفال؟”.

وأضاف قائلًا: “هل أنت مغرم بالمراهقين؟ أليس كذلك؟ لدي شكوك .. هل أنت مثلي الجنس أم تشتهي الأطفال”. ولم يرد جاسكون.