صحيفة : ألمانيا ترحّل آلاف الأتراك

رفضت السلطات الألمانية طلبات لجوء 5040 تركيا من بين 8457 تركيا تقدموا بطلبات لجوء، بينما أصدرت السلطات الألمانية قرارات ترحيل بحق أكثر من 6 آلاف تركي.

وذكرت صحيفة ديرشبيغل الألمانية بحسب ما نقل موقع زمان التركي أنه تم رفض جزء كبير من طلبات اللجوء التي تلقتها السلطات الألمانية مفيدة أن السلطات قامت خلال هذا العام بالبت في 8450 طلب لجوء تركي، حيث أفادت الصحيفة أن إدارة الهجرة الألمانية رفضت 5040 طلب مرجعة سبب الرفض إلى كون الطلبات ضعيفة ولا تستند على أسباب قوية.

وأوضحت إدارة الهجرة أنها بحثت الطلبات كل على حدة ولم تدل إدارة الهجرة بأي تصريحات بشأن سبب الرفض.

يُذكر أن الكاتب التركي فؤاد باران قد نشر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر زعم خلالها أن أنصار أردوغان تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا للانتفاع من إمكانات اللجوء إلى ألمانيا.