طيار روسي : قلت للطيار الأمريكي القتيل لا تقلّد هذه الحركة فلست أهلا لها !

طيار روسي : قلت للطيار الأمريكي القتيل لا تقلّد هذه الحركة فلست أهلا لها !

أشار طيار اختبار الطائرات الروسي محمد تولبويف إلى أنه تحدث مع الطيار الأمريكي ايريك شولتز الذي لقي حتفه في حادث تحطم مقاتلة من طراز “سو-27″ فوق نيفادا.

وذكر تولبويف الذي يشغل حاليا منصب الرئيس الفخري لمعرض” ماكس” الجوي الدولي أنه حذر شولتز من خطورة تكرار التحليقات البهلوانية الجوية العالية التي يقوم بها الطيارون المحترفون الروس عادة.

ونوّه الطيار الروسي بأنه تحدث مع زميله الأمريكي قبل شهر وقال له:” لا تحاول تقليد ما نقوم به من أكروبات جوية لأن ذلك في غاية الخطورة”.

وشدد على أن شولتز كان لديه خبرة عريقة ويحلّق بشكل جيد ولكن كان الأفضل بالنسبة له عدم تكرار بعض التحليقات البهلوانية الخطرة على الطائرات الحربية .

وقال تولبويف في حديث مع محطة إذاعة محلية روسية :” لقد حذرته من مغبة ذلك وقلت له إن الفرق يكمن في درجة مئوية واحدة فقط. الحق يقال إن الطيارين الأمريكيين والبريطانيين ماهرون ونحن نكن لهم الاحترام ونقدرهم كمحترفين ولكن هناك بعض الأمور الدقيقة جدا لا يعرفها إلا الطيار المحترف. لقد قلت له:” ستموت لو حاولت تكرار ما أقوم به في الجو. لكل مهارته التي لا ينبغي تجاوزها”.(RT)