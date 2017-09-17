الرئيسية/ أهم الأخبار/ عبد الباري عطوان: لا أستبعد أن أرى أردوغان يصلي في المسجد الأموي بعد المصالحة مع الأسد الذي سيكون على يمينه و حسون على يساره (فيديو)

عبد الباري عطوان: لا أستبعد أن أرى أردوغان يصلي في المسجد الأموي بعد المصالحة مع الأسد الذي سيكون على يمينه و حسون على يساره (فيديو)