عبد الباري عطوان: لا أستبعد أن أرى أردوغان يصلي في المسجد الأموي بعد المصالحة مع الأسد الذي سيكون على يمينه و حسون على يساره (فيديو)

17 سبتمبر، 2017
0
عبد الباري عطوان : لا استبعد أن أرى أردوغان يصلي في المسجد الأموي بعد المصالحة مع الأسد الذي سيكون على يمينه و حسون على يساره ( فيديو )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد أيضاً تصريحات سابقة مثيرة للجدل لعطوان ↓

أتعبت الموالين من بعدك.. عطوان يتغنى بخطاب بشار المنتصر العروبي المحارب لإسرائيل

عبد الباري عطوان: بشار الأسد باق فعلاً.. و هذه هي ملامح سورية الجديدة التي تتبلور

عبد الباري عطوان يشبح لبشار الأسد و يتغنى بابتسامته

عطوان : توقعوا مفاجأة كبرى قريباً !

عطوان يتهم تركيا بالتسبب بمقتل 500 ألف إنسان في سوريا

” علقة ساخنة ” بين محلل سياسي تركي (باكير أتاجان) و عبد الباري عطوان

عطوان: دول الخليج هي السبب بما حصل في ليبيا و سوريا و اليمن !

عطوان : أمريكا باعت منطقة الخليج لإيران !

عطوان يحتفل بإطلاق بشار الأسد صاروخاً على الطائرات الإسرائيلية

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.