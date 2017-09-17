لأول مرة هولندا تسحب جنسيات أربع جهايين ذهبوا إلى سوريا

سحب وزير العدل الهولندي ستيف بلوك، جنسية أربعة جهاديين سافروا إلى سوريا للانضمام لتنظيمات إرهابية.

وقالت صحيفة “الخمين داخبلاد”، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها سحب جنسيات استناداً على قانون تم اعتماده شهر آذار، والذي من الممكن تنفيذه في حالة المساس بالأمن الوطني.

وكشفت الصحيفة عن أسماء الأشخاص وهم، أنيس.ز، و إدريس.د، و حاتم.ر، ونور الدين.ب، وتم اعتبارهم أجانب غير مرغوب بهم.

وبناءً على ذلك، لم يعد بإمكانهم العودة بشكل قانوني إلى هولندا، أو دول الشنغن الأخرى، إلا اذا اختبر القاضيقرار الوزير قبل ذلك.

وحكم على الرجال الأربعة، و الذين سحبت منهم الجنسية مسبقاً بالانضمام لتنظيمات إرهابية.

وأوضحت الصحيفة أن ادريس والذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات، كان قد حكم عليه عندما كان هناك شك فيما اذا كان حياً أو ميتاً، بسبب الاعتقاد أنه مات بقصف على مدينة كوباني، والأمر ذاته انطبق على أنيس.

وفي هولندا، يسمح بسحب الجنسية اذا كان لدى الشخص جنسية أخرى، وفي حالة الرجال الأربعة فإنهم يملكون الجنسية المغربية، فيما لا يمكن سحب جنسية الهولندي فيكتور.د، والذي اعتنق الإسلام وذهب إلى سوريا عام 2013، لأن القانون ينص على أن الشخص يجب أن لا يكون بلاجنسية، فيما تجري حالياً محاكمته.

وكشفت الصحيفة أن عدد الجهاديين الذين خسروا الجنسية الهولندية أو ربما خسروها هو خمسة حالياً.

وكان الوزير بلوك قد أعلن مسبقاً أنه يخطط لسحب الجنسية من جهاديين آخرين، فيما لم يكن ذلك استناداً للقوانين الجديد، حيث كان يقصد في ذلك الوقت الجهاديين داخل هولندا وليس خارجها.