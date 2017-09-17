ما هي خاصية ” Snooze ” التي ستفعلها ” فيسبوك ” قريباً ؟

تعمل شبكة التواصل الاجتماعي ” #فيسبوك ” على اختبار ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بكتم منشورات الأصدقاء والصفحات والمجموعات مؤقتاً، وذلك لفترة تصل إلى 30 يوماً.

ورصد موقع “تك كرنتش TechCrunch” المعني بشؤون التقنية زراً جديداً يحمل اسم “الغفوة Snooze” ويسمح للمستخدم بكتم منشورات من صديق أو صفحة أو مجموعة لفترة 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يوماً.

ويُعتقد أن زر “الغفوة” يمكن أن يُثني الناس عن إلغاء المتابعة أو إلغاء الإعجاب أو إلغاء الصداقة دائماً في الوقت الذي لا يزال بإمكانهم التحكم بما يرونه، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار لتقنية، وتستفيد “فيسبوك” من ذلك بالحفاظ على شبكة اجتماعية كثيفة، إذ أصبح بإمكان المستخدم التخلص من منشورات مزعجة مؤقتاً أو دائماً دون الحاجة لقطع العلاقة.

ومن جانبه، أكد متحدث باسم “فيسبوك” اختبار ميزة “الغفوة”، قائلاً لموقع “تك كرنتش”: “نحن نختبر طرقاً جديدة لإعطاء الأشخاص إمكانية التحكم في خلاصاتهم الإخبارية حتى يتمكنوا من البقاء على تواصل مع القصص التي يجدونها الأكثر صلة”.

لكتم شخص ما، يتعين على المستخدم النقر على السهم المنسدل في الجانب العلوي الأيسر من أحد منشوراته. الآن بدلاً من خيار إلغاء المتابعة فقط، هناك “إلغاء المتابعة أو الغفوة”. وبالنقر عليه، يمكن للمستخدم اختيار ما إذا كان يريد كتم شخص ما لمدة يوم أو أسبوع أو شهر أو إلغاء متابعته نهائياً.

يُشار إلى أن “فيسبوك” تحاول منذ سنوات تقديم أفضل طريقة للتحكم بالمنشورات التي تظهر على صفحة “آخر الأخبار” دون الحاجة لإحراج مستخدميها. ففي عام 2012 قدمت خيار “شاهد أقل See Less” على الملفات الشخصية للأصدقاء، الذي كان يسمح بعرض أقل عدد ممكن من منشورات الأصدقاء المزعجين، ولكن ذلك لم يُرضِ المستخدمين، لتقدم بعدها خيار “إلغاء المتابعة Unfollow” في عام 2014، الذي يمنع ظهور أي منشور لصديق مع الحفاظ على الصداقة.