مقارنة بين هاتفي ” iPhone X ” و ” Note 8 “

كشفت شركة #سامسونغ خلال الشهر الماضي عن هاتفها الذكي #غالاكسي نوت Note 8، حيث اعتبر الجهاز على نطاق واسع أحد أكثر الأجهزة الذكية إثارة للإعجاب منذ أي وقت مضى، بينما كشفت شركة آبل منذ عدة أيام عن هاتفها الرائد الجديد iPhone X، مما سمح بعودة النقاشات حول الهاتفين، وما إذا كان هاتف نوت 8 ما زال يحافظ على الصدارة ضمن صناعة الهواتف الذكية.

ويتساءل مستخدمو الهواتف الذكية حول الهاتف الذي ينبغي الحصول عليه، هل هو آي فون 10 أو نوت 8، وأيهما أفضل، ورغم أن بعض المستخدمين قد يختارون آي فون 10 لأنهم من مشجعي شركة آبل والعكس بالعكس بالنسبة لمشجعي سامسونغ، إلا أن أغلب المستخدمين ليسوا على استعداد لشراء جهاز بسبب الشركة المصنعة له، بل تبعاً لما يمكن للهاتف توفيره لهم من مميزات وإضافات.

وفي التقرير التالي الذي أوردته شبكة ” 24 ” الإماراتية، نحاول توفير المعلومات لأولئك الناس الذين يرغبون في معرفة أي جهاز هو الأكثر جاذبية من خلال عملية مقارنة عملية بين الهاتفين.

*التصميم

– نوت 8 : يأتي هاتف نوت 8 من شركة سامسونغ بتصميم رقيق يضم شاشة منحنية تغطي تقريباً الواجهة الامامية، حيث أزالت الشركة الحواف السميكة بشكل لم يترك أي مجال لوجود زر الهوم Home التقليدي، مما جعل الشركة تنقل جهاز استشعار بصمات الأصابع إلى الجزء الخلفي من الهاتف بجانب الكاميرا الخلفية، ويمتلك الجهاز بشكل عام تصميم أنيق إلا ان الزجاج المكشوف يزيد احتمالية الخدش أو الكسر دون استعمال غلاف واقي.

– آي فون 10 : يأتي هاتف iPhone X من شركة آبل بشكل يماثل جهاز سامسونغ من حيث تغطية الشاشة تقريباً للجهة الأمامية للهاتف، مما جعلها تلغي زر هوم Home التقليدي ومستشعر بصمات الأصابع تماماً، ولا يمتلك الهاتف شاشة عرض منحنية، في حين يمتلك شريط واضح في الجزء العلوي من الشاشة يضم سماعة الأذن والكاميرا الأمامية جنباً إلى جنب مع أجهزة استشعار أخرى، وجرى تصنيع الهاتف من الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ مثل هاتف غالاكسي نوت 8.

*شاشة العرض

– نوت 8 : يأتي الهاتف بشاشة عرض من نوع OLED، وبقياس 6.3 إنش، ووفقاً لشركة سامسونغ فإن شاشة Infinity Display تحتوي على كثافة 521 بيكسل لكل إنش ودقة أعلى من شاشة آي فون 10، بحيث يترجم ذلك إلى إمكانية توفير الهاتف جودة صور أفضل.

– آي فون 10 : يضم هاتف آي فون 10 شاشة عرض بقياس 5.8 إنش من نوع OLED، مما يجعله أول هاتف من شركة آبل يحتوي على هذه النوعية من شاشات العرض، مع كثافة 458 بيكسل بالإنش، الأمر الذي يساعد على تقديم صور عالية الجودة.

*الكاميرات

– نوت 8 : يعتبر هاتف نوت 8 أول هاتف ذكي من سامسونغ يضم كاميرا خلفية مزدوجة، حيث تمتلك كلا العدسات المقربة والواسعة الزاوية دقة 12 ميغابيكسل، وتوفر العدسات المزيد من العمق والدقة في الصور، كما أنها تأتي بأداء قوي في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل واسعة الزاوية من حيث نسبة العرض إلى الارتفاع، والتي تسمح للمستخدمين بالتقاط صور شخصية سيلفي أفضل.

– آي فون 10 : يأتي هاتف iPhone X بمواصفات مماثلة لهاتف نوت 8 تقريباً من حيث امتلاكه لكاميرا خلفية مزودجة بدقة 12 ميغابيكسل لكل عدسة، مع عدسة واسعة الزاوية وعدسة مقربة، ويمكن للكاميرا توفير أداء جيد في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتتموضع العدسات بشكل عامودي آي فون 10 وبشكل أفقي في نوت 8، في حين تعمل الكاميرا الامامية بواسطة مستشعر بدقة 7 ميغابيكسل ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة عالية كاملة full HD.

*البرمجيات

– نوت 8 : يعمل هاتف غالاكسي نوت 8 بواسطة نسخة نوغا Nougat من أندرويد، ويضم تطبيقات سامسونغ وجوجل المدمجة، بما في ذلك متصفح كروم ومتصفح سامسونغ ومتجر جوجل بلاي للتطبيقات، والذي يسمح بالوصول إلى تطبيقات الجهات الخارجية والمحتوى الترفيهي مثل الأفلام والموسيقى.

– آي فون 10 : يعمل هاتف آي فون 10 بواسطة النسخة الأحدث من نظام تشغيل شركة آبل للأجهزة المحمولة المسمى iOS 11، الذي يتضمن العديد من برامج آبل، بما في ذلك متصفح سفاري والبريد الإلكتروني والخرائط وآبل للموسيقى ومتجر آبل أيضاً الذي يتيح إمكانية تحميل تطبيقات الطرف الثالث.

*المميزات الخاصة

– نوت 8 : يمكن القول إن القلم الإلكتروني S Pen هو أكبر المميزات الخاصة بهاتف نوت 8، بحيث يسمح القلم للمستخدمين الكتابة بشكل رقمي على شاشة العرض، كما يأتي جهاز سامسونغ الجديد بالعديد من المميزات الأمنية، بما في ذلك الماسح الضوئي لقزحية العين وأجهزة استشعار بصمات الأصابع والماسح الضوئي للوجه، للتحقق من هوية المستخدم والسماح له بالوصول إلى برمجيات الهاتف، ويحتوي الجهاز على مساعد سامسونغ الصوتي المسمى بيكسبي Bixby.

– آي فون 10 : يعتبر هاتف iPhone X أول هاتف ذكي من شركة آبل يحتوي على ميزة تحديد الوجوه Face ID للتحقق من هوية المستخدم ومنحه إمكانية الوصول إلى برمجيات الهاتف، ويعمل الهاتف بواسطة معالج A11 Bionic بدلاً من معالجات Snapdragon 835 من كوالكوم الموجودة في نوت 8، كما أنه يأتي بالمساعد الصوتي سيري.

*البطارية

– نوت 8 : يعمل هاتف نوت 8 لمدة 22 ساعة من وقت الحديث المستمر قبل أن يحتاج إلى إعادة شحنه، ويختلف استعمال الإنترنت بين 12 ساعة و14 ساعة، وذلك بحسب ما إذا كان المستخدم يتصل عبر شبكة واي فاي لاسلكية أو عبر الشبكات الخلوية.

– آي فون 10 : تشير شركة آبل إلى أن هاتف iPhone X يعمل لمدة 21 ساعة من وقت الحديث المتواصل على شحنه واحدة، بينما يمكن استعمال الإنترنت لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل أن يحتاج الهاتف الذكية إلى إعادة الشحن.

*السعر

– نوت 8 : يصل هاتف نوت 8 اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر (أيلول) إلى رفوف المتاجر، ويختلف التسعير اعتماداً على الشركة الموفرة لخدمات المحمول التي يختارها العملاء، إلا أن الجهاز يكلف بشكل عام حوالي 950 دولاراً أمريكياً.

– آي فون 10 : يعتبر هاتف iPhone X أعلى هاتف تطرحه شركة آبل بسعر يبدأ من 999 دولاراً أمريكياً لنسخة 64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، بينما تكلف نسخة 256 غيغابايت حوالي 1149 دولار أمريكي، وسوف يكون الجهاز متاحاً للطلب المسبق يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) على أن يصل إلى رفوف المتاجر يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني).