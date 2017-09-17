مقتل رجلين و اصابة امرأتين جراء إطلاق نار بحانة في جنوب ألمانيا

مقتل رجلين و اصابة امرأتين جراء إطلاق نار بحانة في جنوب ألمانيا

ذكرت السلطات الالمانية أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران إثر قيام رجل بإطلاق النار في حانة ببلدة تروانرويت البافارية ليلة السبت.

ودخل الرجل الحانة حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء السبت بالتوقيت المحلي (20:30 من مساء السبت بتوقيت غرينتش) وأطلق النار على رجلين فأرداهما قتيلين كما أصاب امرأتين بجراح خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأتين تخضعان حاليا للعلاج في مستشفى وحالتهما مستقرة.

وبدأت الشرطة بحثا شاملا في المنطقة عن المشتبه به، الذي يعتقد ان عمره يتراوح بين 50 و 60 عاما، لكنه مازال هاربا.

ولا يزال سبب إطلاق النار غير معروف حتى الان. ويواصل عناصر الأمن تحقيقاتهم في الحادث.(DPA)