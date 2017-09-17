نجم ريـال مدريد متهم بالعنصرية لوصفه لاعب ليفانتي بـ ” القرد ” ( فيديو )

أثار اللاعب الإسباني #داني_كارفاخال مدافع #ريال_مدريد ، جدلاً واسعاً في #إسبانيا ، بسبب توجيهه إهانة عنصرية إلى أحد لاعب فريق ليفانتي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في المرحلة الثالثة من الليغا الإسبانية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن كارفاخال يواجه تهمة توجيه إهانة عنصرية، بعدما التقطته عدسات الكاميرا وهو يقول للاعب ليفانتي الكولومبي جيفرسون ليرما: “أيها القرد الغبي”.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف عن الصحيفة الكاتالونية، فإن حكم اللقاء أو اللاعب الكولومبي لم يسمعا حديث كارفاخال، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد الإسباني قد يعاقب اللاعب الدولي الإسباني.

يشار إلى أن اللاعب الكولومبي جيفرسون ليرما كان قد تسبب في طرد البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 89 من اللقاء، بسبب الضرب بدون كرة، ليعاقب بالإيقاف لمباراتين، قبل أن يوافق الاتحاد الإسباني على تخفيف العقوبة لمباراة واحدة فقط.