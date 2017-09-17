نفوق أكبر ” قط ” في العالم

نفق قط عن عمر 32 عاماً أي ما يعادل 144 عاماً من سنوات البشر (حسب أعوام القطط)، بعد فشل في القلب نتيجة صعوبات في التنفس، وكانت موسوعة غينيس للأرقام القياسية منحت القط “ناتميغ” لقب أكبر قط في العالم العام الماضي.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن القط الذكر اختار الأشخاص الذين يريد البقاء عندهم بنفسه، حيث ذهب إلى الساحة الخلفية لمنزلهم وبقي فيها إلى أن عثروا عليه، منذ حوالي 26 عاماً مضت، وعاش برفقتهم سنوات من الدلال، وهو ما رجح أصحاب القط أنه سر عمره الطويل.

وقام الثنائي ليز وإيان فينلي بتبني القط عام 1990، وعندما قاموا باصطحابه إلى وحدة رعاية القطط المحلية لعلاج خراج ظهر في رقبته، أبلغهم مسؤولو الوحدة أن القط “ناتميغ” يبلغ من العمر حوالي 5 سنوات على الأقل، وهو ما يجعله أكبر قط سناً في العالم.

وفي العام الماضي، عانى القط من وعكة صحية شديدة بعد إصابته بسكتة دماغية عنيفة، ولكنه تعافى منها وأصبح في حال أفضل، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وهو ما جعل جميع المحيطين به يتعجبون من طول عمر القط.

يشار إلى أن أكبر قطة معمرة في العالم العام الماضي كانت من فصيلة السيامي، و نفقت عن 30 عاماً أي ما يوازي 136 عاماً من عمر البشر، ولكنها لم تعش لتنعم باللقب لأنها رحلت قبل وصول تأكيد موسوعة غينس للأرقام القياسية.