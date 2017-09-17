هانوفر ” الصاعد” من الدرجة الثانية يتصدر الدوري الألماني

تصدر هانوفر، الصاعد من الدرجة الثانية، مؤقتا، ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه هامبورغ 2-صفر، الجمعة، في افتتاح المرحلة الرابعة.

ورفع هانوفر رصيده إلى 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند، الذي يستقبل كولن في ختام المرحلة الأحد، وهوفنهايم الذي يستضيف هيرتا برلين.

وسجل للفائز النمساوي مارتن هارنيك (50)، والتوغولي ايهلاس بيبو (82).

ويلعب السبت بايرن ميونيخ، حامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة، مع ضيفه ماينتس.