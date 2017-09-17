هجوم بمادة حارقة على 4 أمريكيين في محطة قطارات فرنسية

تعرض 4 من السائحين الأمريكيين الشبان لهجوم بمادة كيميائية حارقة في محطة مارسيليا الرئيسية للقطارات في فرنسا، صباح اليوم الأحد، بحسب صحيفة “لا بروفانس” المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة قولها إن المهاجمة المشتبه بها، وهي امرأة عمرها 41 عامًا، قد تمّ إلقاء القبض عليها حيث ظلت في مكانها بعد الهجوم، وبدت مختلة عقليًا.

وتمّ نقل الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 21 عامًا، إلى مستشفى.

وقالت الشرطة إن المهاجمة لم تصدر عنها أية تهديدات إرهابية، بحسب الصحيفة.(DPA)