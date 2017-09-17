هدف ” غير نظيف ” يسبب شجارا في ألمانيا

اندلع شجار في مباراة بدوري الدرجة الثالثة الألماني بعدما توقف لاعب بسبب إصابة لاعب في الفريق الآخر قبل أن ينتزع زميل المصاب الكرة ويسجل هدفا.

ووجد سورين أيسمان صاحب الهدف المثير للجدل نفسه محاطا بلاعبي المنافس الغاضبين وقال عقب المباراة إنه لم يلحظ إصابة زميله.

وكان فريق ميبن متقدما 2-صفر في ضيافة منافسه كارل زايس يينا قبل أن تحدث الواقعة في الدقيقة 57.

وسقط يوليان جونتر-شميدت لاعب يينا بعد كرة مشتركة، بينما توقف نيكو جراناتوفسكي لاعب ميبن أثناء استحواذه على الكرة ورفع يده في إشارة إلى رغبته في إيقاف اللعب.

لكن اللاعب أيسمان خطف الكرة وركض نحو المرمى وسجل هدف تقليص الفارق. واحتسب الحكم الهدف قبل أن يجد أيسمان نفسه محاطا بلاعبين غاضبين وتوقف اللعب لخمس دقائق.

وما زاد الجدل أن أيسمان سجل هدفا آخر في الدقيقة 82 ليمنح يينا فريق الذيل التعادل 2-2. وذكرت تقارير إعلامية أنه حدثت اشتباكات بين اللاعبين عقب المباراة.

وقال أيسمان لوسائل إعلام محلية “أستطيع أن أتفهم سبب غضب المنافس لكني لم ألحظ إصابة وسقوط أحد اللاعبين”.

وقال كريستيان نايدهارت مدرب ميبن إنه لا يجد كلمات لوصف ما حدث أما منافسه المدرب مارك زايمرمان فقال “أنا غير فخور بهذا الموقف رغم أنه لا يمكنني تقييم ما حدث بدقة لأني لم أكن داخل الملعب. هذه الواقعة أثرت بوضوح على اللقاء”.(DPA)