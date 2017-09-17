هل ينتقل روبرت ليفاندوفيسكي إلى ريـال مدريد ؟

كشف تقرير صحافي في #إسبانيا أن #روبرت_ليفاندوفسكي ، مهاجم #بايرن_ميونخ ، يخطط للانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وكتبت صحيفة “ايه إس”، أن المهاجم البولندي “مهووس” بفكرة التحول إلى النادي الملكي في المستقبل القريب.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن ليفاندوفسكي 29 عاما، أخبر مستشاريه أنه يرغب اعتبارا من صيف 2018 في الانضمام إلى كوكبة النجوم بقيادة كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس وتوني كروس، وذلك على الرغم من أنه يعرف أن ريال مدريد نادرا ما يستعين بلاعب يزيد عمره عن 30 عاما.

يشار إلى أن ليفاندوفسكي كان قد أثار غضب رئيس النادي البافاري كارل-هاينز رومينغيه قبل أيام قليلة، بعد أن انتقد في مقابلة مع مجلة “شبيغل” سياسة الانتقالات في بايرن ميونخ، لأن اللاعب لم يحصل على إذن من النادي بإجراء هذه المقابلة.

وحسب التقرير، فإن نجوم ريال مدريد أبدوا أيضا تحمسا لانضمام قائد المنتخب البولندي للنادي الملكي، وذكرت الصحيفة أن رونالدو وراموس قالوا له في الموسم الماضي، بعد مباراة دوري بطولة أوروبا، إن انتقاله إلى ريال مدريد موضع ترحيب كبير. ( DPA )