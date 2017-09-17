هولندا : فريق كرة قدم مؤلف من لاجئين سوريين يبدأ أول مباراة له في المنافسات الرسمية

هولندا : فريق كرة قدم مؤلف من لاجئين سوريين يبدأ أول مباراة له في المنافسات الرسمية

يبدأ فريق كرة قدم مؤلف من لاجئين سوريين من حملة الإقامات اليوم الأحد أول مباراة له، في المنافسات الرسمية بهولندا، ضمن فريق نادي BFC لكرة القدم.

وقالت صحيفة “بوسوم نيوس”، أول أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئين من بلدة “بوسوم وناردر” يلعبون كرة القدم سوية منذ مدة في ملعب بمنطقة “أنا فرانكلان”.

وقامت منظمة فيرسا للمساعدة والعمل الاجتماعي بالتواصل مع نادي كرة قدم بلدة بوسوم، بعد أن أظهر الفريق جدية في الاندماج واللعب بنادي كرة قدم حقيقي، حيث رحب النادي بالفريق مباشرةً.

وسجل الفريق للمنافسات، وسيلعبون كفريق BFC 3، أي المستوى الثالث في النادي.

وسيشرف على الفريق، ريك فان در فايك، وهو موظف في النادي منذ 30 عاماً، ويعمل بمنظمة فيرا الاجتماعية، وبلدية خويسا ميرين، والتي تتبع لها بلدة بوسوم.

وإلى جانب لعب كرة القدم في النادي، سيقوم الفريق الجديد بالعمل التطوعي لصالح النادي.