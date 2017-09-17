وزيرة تركية تكشف عن عدد الأطفال السوريين الذين ولدوا في تركيا منذ عام 2014

وزيرة تركية تكشف عن عدد الأطفال السوريين الذين ولدوا في تركيا منذ عام 2014

أفادت “فاطمة بتول كايا” وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية يوم الجمعة، أن ما يزيد عن 225 ألف طفل سوري وُلِدوا في تركيا خلال الفترة الممتدة ما بين كانون ثاني/يناير 2014 – يوليو/تموز 2017م.

وقالت كايا خلال افتتاح مركز لليتامى في مخيم للاجئين بمدينة شانلي أورفا على الحدود مع سوريا، إنها تأمل في أن يعم السلام المنطقة بأسرها، ويتمكن كل فرد من أن يحيا حياة كريمة.

وعبّرت الوزيرة، بحسب ما نقل موقع “ترك برس” عن حزنها بسبب صمت العالم تجاه مأساة “الروهينغا” المستمرة في ميانمار، مُضيفةً أن وزارتها أنشأت نحو 26 مركزاً متنقلاً للدعم النفسي، ساعدت 120 ألف شخص ما بين عامي 2014 – 2016م.

وأشارت إلى أنه يوجد ما يقرب من 508 ألف طفل سوري يذهبون إلى المدرسة في تركيا، في حين تواصل الحكومة التركية العمل على تقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية والطبية للاجئين السوريين.