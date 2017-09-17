يورونيوز : ” مراسلة سورية تستعرض جمالها أثناء تغطية المعارك ” .. و الأخيرة ترد على ” ما قيل و يقال ” ! ( فيديو + صور )

يورونيوز : ” مراسلة سورية تستعرض جمالها أثناء تغطية المعارك ” .. و الأخيرة ترد على ” ما قيل و يقال ” ! ( فيديو + صور )

قالت قناة “يورونيوز” عبر موقعها الإلكتروني بنسخته العربية، الجمعة (15/9)، إن “المراسلة الإعلامية نور النقري، اكتسبت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، خلال تغطيتها المعارك التي تدور في مدينة دير الزور، بين الجيش السوري وحلفائه من جهة ومقاتلي تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية من جهة أخرى”.

وأضافت القناة: “حرص الصحافية الشابة على نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تغطيتها المعارك إلى جانب الجيش السوري وحلفائه، وهي بكامل أناقتها ، واستعراض جمالها بلباس معاصر مستلهم من ألوان وقصات لباس الجنود جعلها تثير عاصفة من التعليقات”.

وتابعت: “المنتقدون أخذوا على المراسلة الحربية تصنّعها في التقاط الصور، والمبالغة في التبرج أثناء ممارسة مهنة قد تكون من أخطر التخصصات في العالم، وأكثرها حاجة إلى التضحية ونقل الحدث بأمانة”.

وأشارت إلى أن “مواقع مؤيدة للنظام السوري أثنت على حسن مظهرها معتبرين أنها تمثل صورة مشرقة لما يقولون إنها انتصارات الجيش السوري وحلفائه على الإرهاب”.

وردت النقري على ما وصفتها بـ “الهجمة القوية عليها عبر مواقع التواصل” مشيرة في “بيان” مصور لها بعنوان “رداً على ما قيل ويقال” إلى أن الصور التي تنشرها “يومية” ولم تكن خلال المعارك.