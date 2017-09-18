” أبل ” تجري تغييرات جذرية على تطبيق ” آي تيونز 12.7 “

” أبل ” تجري تغييرات جذرية على تطبيق ” آي تيونز 12.7 “

أشارت مجلة “ماك آند آي” إلى قيام شركة أبل بتعديل تطبيق #آي_تيونز جذرياً، حيث لا يتيح الإصدار 12.7 الجديد إمكانية الوصول إلى متجر تطبيقات “آي أو إس”، بل سيتمكن المستخدم مستقبلاً من البحث عن التطبيقات عن طريق الأجهزة الجوالة وتثبيتها، بالإضافة إلى عدم توافر ميزة التنزيل على الكمبيوتر ومزامنة التطبيقات بين الكمبيوتر والهاتف الذكي.

إضافة إلى أن إدارة نغمة الرنين ستتم مستقبلاً على الأجهزة الجوالة فقط، ولن تعمل علامات التبويب الشائعة للإصدارات القديمة من التطبيق على الحاسوب بدءا من الإصدار 12.7.

وينصب اهتمام الشركة الأمريكية في الإصدار الجديد من تطبيق آي تيونز على محتويات الملتيميديا مثل الموسيقى والأفلام والمسلسلات والبودكاست والكتب المسموعة.

ويدعم تطبيق آي تيونز 12.7 الإصدار الجديد من نظام تشغيل الهاتف الذكي والجهاز اللوحي آي باد “آي أو إس 11″، والذي سيتم إتاحته للتنزيل المجاني بدءا من 19 سبتمبر (أيلول) الجاري. ( DPA )