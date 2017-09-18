أحدهم أدى التحية النازية .. ألمانيا : مجهولون يهاجمون منزل عائلة سورية و يعتدون عليها بالضرب

قام شخص مجهول بالنقر على النافذة الخارجية لشقة أسرة سورية، في شارع كلوتسرشتراسه، بمدينة ريزا، بولاية ساكسونيا، الألمانية، وأدى التحية النازية.

وقالت صحيفة فوكس الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه حين فتح رب الأسرة باب المنزل، قام المشتبه به بتأدية التحية النازية، وهتف ببعض الشعارات، وفجأة ظهر شخصان آخران، وقام أحدهما بضرب فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، فيما ضرب آخر الآب (34 عاماً) على وجهه، ما أسفر عن إصابتهم إصابات طفيفة.

وتمكن رجال الشرطة، الذين وصلوا بشكل عاجل، من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم بناء على تحريهم وسماع أقوال الشهود على الحادثة.