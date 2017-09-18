أردوغان يشارك في مراسم وضع حجر أساس مبنى ” البيت التركي ” في نيويورك

يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، في مراسم وضع حجر أساس مبنى “البيت التركي” الذي سيضم البعثة التركية الدائمة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقد انتهت أعمال هدم المبنى السابق للبعثة التركية الدائمة والقنصلية العامة في نيويورك.

وستبلغ مساحة “البيت التركي” 20 ألف متر مربع، على أن يضم المبنى الذي يتكون من 32 طابقًا، إلى جانب البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك، مقرا لإقامة الدبلوماسيين الأتراك، وقاعة تتسع لمئتي شخص، وصالتي اجتماع ومعرض.

ومن المنتظر أن تكتمل أعمال بناء “البيت التركي”، الذي يصل ارتفاع مبناه إلى 171 مترًا، بحلول عام 2021.

وصمم المبنى التركي على شكل ناطحة سحاب رمزية تعكس التنوع الثقافي والتاريخي لتركيا، على أن تزينه زخارف الفن المعماري التقليدي التركي، وفي مقدمتها الفن المعماري السلجوقي.

ويتم بناء بوابة المبنى من وحي الطراز المعماري لأبنية “كاروانسراي” (بيوت للمسافرين والقوافل على الطرقات البعيدة) التي كانت سائدة في العهدين السلجوقي والعثماني.

وسيُصنف المبنى ضمن الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة، وسيحصل على شهادة “ليد سيلفر” العالمية (شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة). (ANADOLU)