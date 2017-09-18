ألمانيا : زعيم كوريا الشمالية ليس مجنونا و لكنه يتبع استراتيجية أمنية خاطئة

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، إنه يتعين على الولايات المتحدة والصين وروسيا، الجلوس على طاولة واحدة؛ للتباحث مع كوريا الشمالية حول أسلحتها النووية، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى سياسة ذكية وشجاعة على غرار سياسة التهدئة إبان الحرب الباردة.

وطالب جابريل، في تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية الصادرة، اليوم الاثنين، بأخذ وإقرار تعهدات أمنية وإيجاد حلول مطمئنة آخرى لزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون غير القنبلة النووية.

وأشار إلى أن زعيم كوريا الشمالية ليس مجنونا ولكنه يتبع استراتيجية أمنية خاطئة في اعتقاده بأنه عندما يمتلك قنبلة نووية، فإن نظام حكمه سيصبح آمنا وبهذا لن يجرؤ أحد على تهديده.

وطالب جابريل، بالانتظار حتى يظهر مفعول العقوبات الأخيرة التي فُرضت على بيونغ يانج، موضحا أن العقوبات تحتاج إلى وقت حتى يظهر مفعولها، مستشهدا بما حدث مع إيران.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد حذرت مطلع هذا الأسبوع قيادة كوريا الشمالية مجددا من أن يؤدي هجوم محتمل إلى تدمير كوريا الشمالية نفسها.

ورغم العقوبات المشددة من الأمم المتحدة، يعتزم زعيم كوريا الشمالية مواصلة البرنامج النووي لبلاده للوصول إلى توازن عسكري مع الولايات المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي أدان الاختبار الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية، واعتبره استفزازا.