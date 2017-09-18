ألمانيا : شجار بين رجل ألماني و مجموعة من ” الأجانب ” سببه شاب سوري

ألمانيا : شجار بين رجل ألماني و مجموعة من ” الأجانب ” سببه شاب سوري

وقع شجار بين 20 إلى 30 شخصاً، مساء أول أمس السبت، في ساحة ريتشارد فاغنز بلاتز، بمدينة لايبزيغ الألمانية، حيث انتشرت الشرطة على نطاق واسع.

وقالت إذاعة “ميتل دويتشر روندفونك” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شجاراً وقع بين رجل ألماني ومجموعة من الأجانب، وسط إطلاق نار في المكان، فيما فر المتورطون بالشجار باتجاهات مختلفة عند وصول الشرطة للمكان.

وتعرفت الشرطة على عدة أشخاص كانوا بمحيط المكان الذي وقع فيه الشجار، بينهم المحرض والمشتبه به الرئيسي، وهو سوري يبلغ من العمر 22 عاماً.

وعبرت الشرطة عن اعتقادها بأن إطلاق النار كان مجرد إطلاق صوتي (خلبي)، فيما أصيب في الشجار رجل يبلغ من العمر 48 عاماً.

واستبعدت الشرطة أن يكون هناك ارتباط بين مباراة كرة القدم والشجار الذي وقع، موضحةً أن السبب مايزال مجهولاً.