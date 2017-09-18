أمريكية فرت من إعصار ” إرما ” ففازت بمبلغ كبير في اليانصيب

فازت امرأة أمريكية بمبلغ كبير من المال في #اليانصيب بعيد مغادرتها ولاية #فلوريدا برفقة عائلتها هرباً من #إعصار_إرما المدمر.

وغادرت تيفاني هاتفيلد ولاية فلوريدا برفقة عائلتها قبيل وصول إعصار إرما المدمر متجهة إلى ولاية فيرجينيا مروراً بولاية نورث كارولاينا، وفي الطريق توقفت بسيارتها أمام أحد المتاجر واشترت بطاقة يانصيب بـ 5 دولارات.

وبعد أن حكّت تيفاني البطاقة بقطعة نقدية، بدأت بالصراخ ابتهاجاً، حيث اكتشفت بأن الحظ حالفها بفوزها بمبلغ 10.000 دولار أمريكي، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 “الإماراتية، وقالت تيفاني بأنها تنوي استثمار المبلغ الذي فازت به في إصلاح الأضرار التي تعرض لها منزلها جراء الإعصار.

يجدر بالذكر بأن إعصار إرما الذي ضرب ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، خلّف أضراراً مادية كبيرة في الممتلكات والمنشآت تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات.