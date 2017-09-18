الجبير: حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك التي تبدأ غداً الثلاثاء “إن حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها وبدأت بسبب عدم التزام قطر بوقف دعم الإرهاب والتدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة”.

ونفى الجبير الذي يرأس الوفد السعودي إلى الجمعية العامة، أن يكون هناك أي دور للأمم المتحدة في حل الأزمة مع قطر.

وجرى خلال اللقاء بين الجبير وغوتيريس، والذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث الأوضاع الإقليمية والدولية، بمشاركة السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان الجبير التقى نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بحضور الأمير خالد بن سلمان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وأبرز القضايا والمستجدات إقليمياً ودولياً.