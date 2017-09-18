السعودية: تفاصيل جديدة “مثيرة ” حول ” ناحر ” نجله في جازان

كشفت تحقيقات أجريت مع مواطن سعودي، قتل نجله “نحرًا” أوائل العام الماضي في منطقة جازان، جنوب غرب السعودية، عن تفاصيل جديدة و”مثيرة” تتعلق بخلفيات “الأب القاتل” ودوافع ارتكابه للجريمة، وفق مصادر مطلعة على سير التحقيقات.

وكان القاتل (40 عاما)، أقدم، العام الماضي، على قتل نجله (10 أعوام) بعد أن اصطحبه من مدرسته وتوجه به لأحد الأماكن المهجورة (حوش) ونحره بسكين، ثم حضر إلى مركز الشرطة وسلم نفسه وروى جريمته.

ونقلت شبكة ارم نيوز عن موقع “سبق” السعودي إن التحقيقات أثبتت تورط الجاني في سلسلة جرائم سابقة كـ”اللواط والمخدرات والقتل والتحرش الجنسي”.

وبحسب التحقيقات، برر القاتل جريمته بأنها “كفارة لقيامه بقتل عمه دهسًا بسيارة قبل 18 عامًا”، حيث اعترف بجريمته تلك وسجن على إثرها.

وخلال التحقيقات، أوضح الجاني أنه أثناء سيره في الطريق برفقة نجله كان يردد على مسمعه “وجاءت سكرة الموت بالحق”، لافتًا إلى أن الطفل لم يفهم تلك العبارات ودخل لـ”الحوش” المهجور وأخرج السكين التي كان يخفيها في قدمه اليمنى وبدأ بطعنه ثم نحره.

وكان جد الطفل المنحور لوالدته، أعرب عن خشيته من تعرض شقيقة الطفل لمصير شقيقها، بعد تهديدات الجاني لزوجته، فضلا عن تعرض الجد ذاته للتهديد.

من جهة أخرى، أعادت محكمة الاستئناف السعودية حكم “حد الغيلة” للقاتل، على خلفية عدم إجماع القضاة على الحكم لوضع أحد القضاة من أصل ثلاثة ملاحظة، فيما أشار جد الطفل المنحور، إلى أن الملاحظة تتعلق باستكمال الإجراءات الطبية للجاني فيما يخص المسؤولية الجنائية؛ حيث تم إرساله إلى أحد المستشفيات، حسب الأنظمة.