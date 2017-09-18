السعودية : ” شاحن جوال ” يتسبب في اندلاع حريق بمنزل و وفاة مواطن و ابنته

السعودية : ” شاحن جوال ” يتسبب في اندلاع حريق بمنزل و وفاة مواطن و ابنته

تَسَبّب انفجار شاحن جوال في اندلاع حريق بمنزل بإحدى قرى #جازان ؛ مما أدى إلى وفاة مواطن وابنته، وإصابة زوجته وابنهما، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبيّنت مصادر لصحيفة سبق، أن الجهات المختصة باشرت الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة في احتواء الحريق، ونقل المصابين للمستشفى، واتضح من خلال متابعة تفاصيل الحادث أن الحريق وقع عند الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم، نتيجة انفجار شاحن جوال أدى إلى احتراق منزل الأسرة.