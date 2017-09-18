السفير الإيراني في سوريا : أمريكا هي الشيطان الأكبر

رأى السفير الإيراني في سوريا جواد ترك أبادي أنّ” محور المقاومة وشعوب المنطقة باتوا على بوابة النصر على الإرهاب”، مشدداً على أننا “لا نرى إلا النصر ولا نستهدف إلا النصر”.

وخلال حوار مع قناة الإخبارية التابعة للنظام السوري ، قال أبادي “إنّ تحالف المقاومة هو اللُبنة التي تبنى عليها كل قوى الخير بمواجهة الهيمنة العالمية”، مضيفاً “عبر التاريخ نرى أنَّ الحق سينتصر رغم أنَّ سالكيه قلة”.

وتابع “إنّ التواجد الإيراني الروسي في سوريا يتمٌّ بالتنسيق التام مع الدولة السورية وإشرافها”، مضيفاً

“أكدنا في أستانا 6 على السيادة الكاملة للجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها الوطني”.

وتابع “أمريكا هي الشيطان الأكبر .. و هم يعرفون ذلك .. والادارة الامريكية دورها مشبوه في المنطقة”، لافتاً الى أنّ “خسارة المشروع المعادي لسوريا .. هو خسارة لأمريكا”.