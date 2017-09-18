الشرطة تحقق بالحادثة على أنها بدافع ” كراهية الأجانب ” .. ألمانيا : مجهول يعتدي بالضرب على طفلين سوريين و يهددهما بالقتل !

الشرطة تحقق بالحادثة على أنها بدافع ” كراهية الأجانب ” .. ألمانيا : مجهول يعتدي بالضرب على طفلين سوريين و يهددهما بالقتل !

هاجم شخص مجهول طفلين سوريين، يبلغان من العمر 11 و 12 عاماً، مهدداً إياهما بالقتل، بدافع كراهية الأجانب، في حي نيوهوهنشونهاوزن، في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الصبيين ذهبا مع أبيهما عصر، يوم السبت الماضي، إلى مركز للشرطة، وقاما بالإبلاغ عن الفعل، حيث بدأ أمن الدولة في برلين، بالتحقيق في الهجوم الذي يعتقد أن دافعه كراهية الأجانب.

وقال والد الطفلين إن الجاني عندما خاطب طفليه في حي نيووهنشونهاوزن، الواقع في شرق برلين، وسألهما عن أصلهما، تجاهلاه وحاولا المضي في سيرهما، حيث أمسك الرجل الصبي الأكبر من كتفه، ومنعه من السير.

وبحسب وصف الصبي للحادثة، فقد قام الجاني بالإشارة إلى حلقه، مهدداً الأخوين بالقتل، كما ذكرت الشرطة، ثم أمسك الرجل الصبي بكلتا يديه، وحاول دفعه إلى الأرض.

حينها تدخل الأخ الأصغر مدافعاً عن أخيه، محاولاً تحريره من قبضة الرجل، الذي قام بركلهما وخدشهما، وبحسب الشرطة فإن “الأخ الأكبر عانى من خدوش في الرأس والجسد، والأصغر في رأسه”.

وقد تولى القضية مكتب أمن الدولة، التابع لإدارة الأمن الجنائي لولاية برلين، وتجري التحقيقات في جريمة التهديد، والتسبب بالأذى البدني، على خلفية دافع سياسي.